كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تعلن رسميًا مقتل القيادى في حركة الجهاد "أبو ملحوس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، عن اغتيال قائد الوحدة الصاروخية في حركة الجهاد الإسلامي بالمنطقة الوسطى في قطاع غزة.

وقد صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إن الاحتلال الإسرائيلي قتل رسميًا "المدعو أبو ملحوس القيادي في الجهاد الإسلامي، وقائد الوحدة الصاروخية في لواء ”الوسطى“ في التنظيم".

وأضاف أن أبو ملحوس قتل الليلة الماضية في الغارة على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وزعم أدرعي أن مقاتلات الجيش الإسرائيلي أغارت خلال ساعات الليل على عدة أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، من بينها غرفة عمليات يستخدمها لواء خان يونس في الحركة، التي يتم تفعيلها في الحالات الروتينية والطارئة، بالإضافة إلى مجمع عسكري للجهاد في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وذكر أن البحرية الإسرائيلية أغارت كذلك على مجمع عسكري لتدريبات القوة البحرية للجهاد الإسلامي الذي يستخدم -أيضًا- كمستودع أسلحة.

Advertisements

ويذكر أن حركة الجهاد الإسلامي في غزة، أعلنت اليوم الخميس التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي بعد يومين من التصعيد العسكري، عقب اغتيال بهاء أبوالعطا أحد أبرز قادة الجهاد الإسلامي في غزة.

وقالت الحركة إن اتفاق وقف إطلاق النار، تم بوساطة مصرية، وبدأ في تمام الساعة الخامسة فجرًا بالتوقيت المحلي، وإنه قائم على 3 شروط وضعتها الحركة التي تصدرت المشهد القتالي مع إسرائيل هذه المرة.

وأوضحت أن شروطها للقبول بوقف إطلاق النار مع إسرائيل تمثلت في وقف إسرائيل للاغتيالات، ووقف استهداف مسيرات العودة الأسبوعية قرب حدود قطاع غزة، والالتزام بتفاهمات كسر الحصار عن غزة العام الماضي.