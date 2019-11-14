أرقام مرعبة.. ”الالتهاب الرئوي“ يقتل طفلا في كل 39 ثانية !

تبيّن أن الالتهاب الرئوي قتل ما يربو على 800 ألف طفل، العام الماضي، أي بمعدل طفل في كل 39 ثانية، وذلك على الرغم من إمكانية الشفاء والوقاية منه في معظم الأحيان، بحسب ما كشفت وكالات صحية عالمية.

وقال “سيث بيركلي”، الرئيس التنفيذي لتحالف جافي للقاحات “حقيقة أن هذا المرض، الذي يمكن الوقاية منه، وعلاجه، وتشخيصه بسهولة لا يزال أكبر قاتل للأطفال الصغار في العالم، تبعث على الصدمة”.

وحثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة إنقاذ الطفولة الخيرية، وأربع وكالات صحية أخرى الحكومات على زيادة الاستثمار في اللقاحات للوقاية من المرض، وفي الخدمات الصحية، والأدوية لعلاجه.

والالتهاب الرئوي (Pneumonia) هو تلوث في الرئتين، وقد يسبب السعال، والحمّى (ارتفاع درجة حرارة الجسم)، وصعوبات في التنفس.

ويحدث الالتهاب عادة، نتيجةً دخول الجرثومة، أو الفيروس إلى الرئتين، وتعتبر الأمراض المزمنة أحد أهم أسباب الالتهاب الرئوي، مثل: الربو، وأمراض القلب، والسرطان، أو مرض السكري.