طرعان: اعتقال مشتبهين بالتورط في جريمة قتل فالح دحلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة مشتبهين (29 و33 عاما) بالتورط في جريمة قتل الشاب فالح نادر دحلة (36 عامًا) من طرعان، الليلة الماضية.

ووفقا للشرطة فإنها اعتقلت الشابين من طرعان، بشبهة تورطهما في جريمة قتل الشاب دحلة في طرعان، يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، متأثرا بإصابته جراء إصابته بعيارات نارية تعرّض لها خلال شجار عنيف بين عائلتين في البلدة، تخلله حرق محلات وحاويات قمامة وإلقاء حجارة وإطلاق مفرقعات وكذلك إطلاق نار بالهواء.

ومن المزمع أن تنظر المحكمة في الناصرة بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيقات الجارية، اليوم الخميس.