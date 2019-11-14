احتجاج ضد عمل اتحاد المياه في منطقة شفاعمرو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت المبادرة الشبابية والأهلية ضد ممارسات اتحاد المياه واللجنة الشعبية في مدينة طمرة الأهالي إلى المشاركة بالوقفة الاحتجاجية التي ستنظم أمام مكاتب اتحاد المياه والصرف الصحي في طمرة، بعد غد السبت، الساعة 12:00 ظهرا.

وجاء في بيان أصدرته المبادرة الشبابية واللجنة الشعبية: "لقد بلغ السيل الزبى في تجاوزات شركة اتحاد المياه، والتي أقيمت قبل سنوات بهدف خدمة المواطن فأضحت شركة حجوزات بدل أن تكون شركة خدمات، حيث أصبح همهما الأول والأخير زيادة نسبة الأرباح من خلال شركة الجباية التي تعمل تحت تصرفها لتجبي مبالغ باهظة مقابل إجراءات الحجز دون علاقة بأثمان المياه المستهلكة، عدا عن قيامهم بدخول بيت المواطن بصورة استفزازية وحجوزات على الحسابات البنكية دون سابق إنذار".

وأضاف البيان: "هل يعقل أن نسمح لشركة كهذه باستغلال ثغرات قانونية من أجل تغريم المواطن بمبالغ تفوق أحيانا راتبه الشهري؟ هل نصمت ونحن نرى تصرفاتهم التي تثقل أعباء المواطنين والتي ما كانت يوما بسيطة فيزيد الطين بلة؟".

رؤساء السلطات المحلية: اتخاذ قرارات هامة وخطوات عملية

وأضاف المبادرة واللجنة أنه "على ضوء ما ذكرناه، ندعو كل مواطن غيور تضرر بشكل مباشر أو لم يتضرر، بالانضمام للوقفة الاحتجاجية والتنديد بصوت عال بتصرفات الشركة التي هي أشبه بتصرفات منظمات الإجرام في شوارعنا العربية، فتلك تقتل الجسد وهذه تصيب الأرواح. معا من أجل صرف شركة الجباية عنا وإعادة حقنا المسلوب، فكلنا جسد واحد نئن حين يشتكي منا أي عضو".

وفي سياق متصل، عقدت السلطات المحلية العربية التي تتلقى خدمات اتحاد المياه والصرف الصحي في منطقة شفاعمرو، جلسة خاصة ناقشت عمل الاتحاد، وذلك في بناية مجلس كفر مندا المحلي أمس، الأربعاء.

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وجاءت الجلسة بعد أن توجه الرؤساء إلى المسؤول عن اتحادات المياه والصرف الصحي في سلطة المياه مطالبينه عقد هذه الجلسة وفق قانون الشركات إلا أن الأخير تجاهل مطلبهم، كما ذكروا. وبعد ذلك، قام الرؤساء (أصحاب الأسهم في اتحاد المياه) بعقد هذه الجلسة وفقا للقانون. افتتح الجلسة رئيس مجلس محلي كفر مندا، مؤنس عبد الحليم، مؤكدا على أهمية الموضوع وما يمر به الاتحاد من مشاكل إدارية. بعدها أدار رئيس بلدية طمرة، د. سهيل ذياب، الجلسة وعرض من خلالها نقاط البحث: انعدام وجود وعمل مجلس إدارة الصرف الصحي، عدم المصادقة على أعضاء إدارة جدد، إمكانية تغيير دستور الاتحاد، انعدام الشفافية وانعدام التواصل المستمر والتنسيق مع رؤساء السلطات المحلية وقسم الهندسة، انعدام الشفافية في توظيف الموظفين في اتحاد المياه شفاعمرو، وأداء المدير العام المؤقت لاتحاد المياه والصرف الصحي.

وشارك في الجلسة كل من الرؤساء؛ د. سهيل ذياب (طمرة)، مأمون شيخ أحمد (عبلين)، خالد حجيرات (بير المكسور)، مؤنس عبد الحليم (كفر مندا)، رافع حجاجرة ( طباش- حجاجرة)، أمير مزاريب (الزرازير)، رائد زبيدات (بسمة طبعون). وقد اعتذر عن الحضور لظروف طارئة صالح ريان (كابول) وزاهر صالح (كوكب)، لكنهما أكدا دعمهما للجلسة وفحواها.

وطرحت ونوقشت خلال الجلسة جميع النقاط، وقد تم اتخاذ قرارات هامة وخطوات عملية بالإجماع تهدف جميعها وتصب في مصلحة المواطنين وسيتم كشفها أمام الجمهور بعد تلقي الإجابات من الأطر المعنية، كما ذكر رؤساء السلطات المحلية في المنطقة.