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شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. المحكمة الجزائية تحيل ملف الصحافيين المختطفين لقاضٍ موال للمليشيا والان مع التفاصيل
الخميس 14 نوفمبر 2019
أحالت المحكمة الجزائية المتخصصة، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء، ملف الصحفيين المختطفين إلى قاضٍ عُرف بتعصبه للمليشيا.
وذكر رئيس لجنة الدفاع عن المختطفين المحامي عبدالباسط غازي، في منشور على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، أن هيئة الدفاع فوجئت بإحالة ملف الصحفيين إلى القاضي محمد مفلح، المعروف بتعصبه المطلق والمعلن لمليشيا الحوثي الإرهابية.
وأعلنت هيئة الدفاع اعتراضها على مثل هكذا إجراء، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم، نظراً لتدهور حالتهم الصحية التي تعرض حياة معظمهم للخطر.
وأكد غازي، أنه لا يحق للمحكمة الجزائية النظر في القضايا المنسوبة للصحفيين لـ"انعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية"، مؤكداً "أن محكمة الصحافة هي المعنية بذلك".
وفي سبتمبر من العام الماضي، أحالت المليشيا الحوثية، عشرة صحفيين معتقلين لديها منذ أكثر من أربع سنوات، إلى النيابة الجزائية المتخصصة لمحاكمتهم.
والصحفيون المحالون للتحقيق هم: عبدالخالق عمران، وصلاح القاعدي، وتوفيق المنصوري، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وأكرم الوليدي، وحارث حميد.
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