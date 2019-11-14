شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. شبوة تحتفي بأربعينية الشهيد القميشي والان مع التفاصيل

الخميس 14 نوفمبر 2019 برعاية المجلس الانتقالي تشهد منطقة العرم بمديرية حبان فعالية جماهيرية حاشدة إحياء لأربعينية الشهيد سعيد بن تاجرة القميشي والذي استشهد برصاص مليشيات الإخوان ، بحضور قيادات من النخبة الشبوانية أبرزهم المقدم محمد البوحر وقيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي

Advertisements حيث رفع المشاركون أعلام دولة الجنوب وصور الشهيد سعيد تاجره القميشي وصور الرئيس عيدروس الزبيدي والشهيد أبو اليمامة يذكر أن الشهيد سعيد بن تاجرة القميشي، من الشباب الذي تصدوا المليشيات الحوثية في عام 2015م بمحافظة شبوة .

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