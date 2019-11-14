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تدشين العيادة المتنقلة بمديرية وادي العين وحوره يوادي حضرموت

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 14 نوفمبر 2019

دشنت يوم أمس، العيادة المتنقلة وبرعاية كريمة من المدير العام سالم صالح بن عبادين باوزير رئيس المجلس المحلي بالمديرية وقد استهدفت العيادة أكثر من 5483 نسمة من السكان المهمشين والنازحين والبدو، وستشمل العياده العديد من المناطق  وقد تم البدء والنزول للعياده هذا اليوم بمنطقه الخشعه.

 

وضمت العيادة العديد من التخصصات الطبية مما شكّل فريقاً متكاملاً منهم (( طبيب عام - وممرض - وممرضة- وقابلة))

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مع العلم انها ستستمر أعمال العيادة المتنقله خلال شهر نوفمبر وديسمبر للعام الجاري 2019 م ضمن خطة نزول معدل ثلاثه نزولات كل شهر توزع فيها الادوية المجانية المقدمة من منظمة (( هاند))

وتنفذ أعمال العيادة منظمة هاند بتمويل من منظمة الصحة العالمية (WHO) وبإشراف مكتب الصحة العامة والسكان بالمديريه ضمن مشروع حزمة الحد الأدنى للخدمات الصحية.

 

وأكد المدير العام للمديرية سالم صالح بن عبادين باوزير  إن من الاهمية القصوئ للعيادة والهدف منها هو تقديم خدمة طبية متكاملة و ميسرة للشرايح المستهدفة من المجتمع .

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