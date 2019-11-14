- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: هجوم مأرب الأخير رد عملي على دعوات التهدئة والان مع التفاصيل
الخميس 14 نوفمبر 2019
قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن الهجوم الصاروخي الارهابي الذي استهدف أحد المواقع العسكرية بمحافظة مأرب وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من ضباط الجيش الوطني تأكيد اضافي على النهج التصعيدي للمليشيا الحوثية الارهابية ورد عملي على دعوات التهدئة والجهود التي يبذلها الاشقاء والاصدقاء لإنهاء الحرب واحلال السلام” مشيرا إلى ضلوع مليشيات الحوثي في الهجوم.
وتابع الإرياني عبر حسابه على موقع تويتر أن هذه الدماء الزكية والطاهرة لن تذهب هدراً وانها ستكون دافعاً لمواصلة الكفاح والعمل من اجل الحفاظ على الوطن وامنه واستقراراه ووحدته وسلامة أراضيه والوقوف صفاً واحداً في معركة استعادة الدولة واسقاط المليشيا_الحوثية المدعومة من ايران.
ونعت وزارة الدفاع اليوم الخميس، تشرين الثاني 14، 2019، استشهاد قيادات عسكريين وجنود ارتقوا في الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإرياني: هجوم مأرب الأخير رد عملي على دعوات التهدئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.