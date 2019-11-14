الإرياني: هجوم مأرب الأخير رد عملي على دعوات التهدئة

الخميس 14 نوفمبر 2019

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن الهجوم الصاروخي الارهابي الذي استهدف أحد المواقع العسكرية بمحافظة مأرب وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من ضباط الجيش الوطني تأكيد اضافي على النهج التصعيدي للمليشيا الحوثية الارهابية ورد عملي على دعوات التهدئة والجهود التي يبذلها الاشقاء والاصدقاء لإنهاء الحرب واحلال السلام” مشيرا إلى ضلوع مليشيات الحوثي في الهجوم.



وتابع الإرياني عبر حسابه على موقع تويتر أن هذه الدماء الزكية والطاهرة لن تذهب هدراً وانها ستكون دافعاً لمواصلة الكفاح والعمل من اجل الحفاظ على الوطن وامنه واستقراراه ووحدته وسلامة أراضيه والوقوف صفاً واحداً في معركة استعادة الدولة واسقاط المليشيا_الحوثية المدعومة من ايران.

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ونعت وزارة الدفاع اليوم الخميس، تشرين الثاني 14، 2019، استشهاد قيادات عسكريين وجنود ارتقوا في الحادثة.