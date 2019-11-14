ذمار.. مليشيا الحوثي تشيع 11 من مسلحيها قتلوا في جبهة الضالع

الخميس 14 نوفمبر 2019

شيعت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، جثامين عدد من قتلاها بينهم قيادات ميدانية، خلال 48 ساعة، لقوا حتفهم في جبهات القتال بمحافظتي الضالع والبيضاء.



وأكدت مصادر محلية أن المليشيات شيعت، يومي الثلاثاء واليوم الأربعاء، 11 من قتلاها الذين لقوا حتفهم في جبهات القتال بالفاخر التابعة لمحافظة الضالع، والزاهر بالبيضاء.

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وبينت المصادر، أن القتلى توزعوا على مديريات عنس والحدا وآنس والمنار ومدينة ذمار، حيث حصدت منطقة حنض بمديرية عنس 3 قتلى، و3 آخرين في مديرية آنس، و2 في مديرية الحدا، و2 في المنار، وقتيل في مدينة ذمار.

ووفق المصادر، فإن جثامين عدد من قتلى المليشيات الحوثية ما تزال في ثلاجة مستشفى ذمار العام الخاضع لسيطرة الميليشيات.

يذكر أن مليشيا الحوثي شيعت خلال الأسبوع الماضي جثامين 13 قتيلاً من عناصرها لقوا مصرعهم في عدة جبهات مفتوحة.