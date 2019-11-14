- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ذمار.. مليشيا الحوثي تشيع 11 من مسلحيها قتلوا في جبهة الضالع والان مع التفاصيل
الخميس 14 نوفمبر 2019
شيعت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، جثامين عدد من قتلاها بينهم قيادات ميدانية، خلال 48 ساعة، لقوا حتفهم في جبهات القتال بمحافظتي الضالع والبيضاء.
وأكدت مصادر محلية أن المليشيات شيعت، يومي الثلاثاء واليوم الأربعاء، 11 من قتلاها الذين لقوا حتفهم في جبهات القتال بالفاخر التابعة لمحافظة الضالع، والزاهر بالبيضاء.
وبينت المصادر، أن القتلى توزعوا على مديريات عنس والحدا وآنس والمنار ومدينة ذمار، حيث حصدت منطقة حنض بمديرية عنس 3 قتلى، و3 آخرين في مديرية آنس، و2 في مديرية الحدا، و2 في المنار، وقتيل في مدينة ذمار.
ووفق المصادر، فإن جثامين عدد من قتلى المليشيات الحوثية ما تزال في ثلاجة مستشفى ذمار العام الخاضع لسيطرة الميليشيات.
يذكر أن مليشيا الحوثي شيعت خلال الأسبوع الماضي جثامين 13 قتيلاً من عناصرها لقوا مصرعهم في عدة جبهات مفتوحة.
كانت هذه تفاصيل خبر ذمار.. مليشيا الحوثي تشيع 11 من مسلحيها قتلوا في جبهة الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.