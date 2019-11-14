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شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان الشهيد الإماراتي طارق البلوشي إلى مطار البطين بأبوظبي والان مع التفاصيل
الخميس 14 نوفمبر 2019
وصل إلى مطار البطين الخاص في أبوظبي اليوم جثمان الشهيد العريف أول طارق حسين حسن البلوشي على متن طائرة عسكرية.
وقد جرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال الجثمان، حيث كان في الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد نعت أمس الأربعاء الشهيد الذي انتقل إلى جوار ربه خلال أدائه واجبه الوطني في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن مشاركة قواتنا في عملية "عاصفة الحزم" و "إعادة الأمل".. معربة عن بالغ تعازيها ومواساتها لذوي الشهيد، سائلة الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يتغمده بواسع رحمته.
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