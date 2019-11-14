القضاء يكشف عدد المفرج عنهم عن أحداث التظاهرات

كشفت إحصائية رسمية لمجلس القضاء الأعلى، الخميس، عن أعداد المطلق سراحهم عن أحداث التظاهرات.
وقال المجلس في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بحسب البيانات الواردة من محاكم الاستئناف فإن عدد الذين تم إطلاق سراحهم من المتظاهرين في كافة محاكم البلاد بلغ (1,648) ممن لم يرتكبوا جريمة الاعتداء على الأموال العامة أو الخاصة".
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