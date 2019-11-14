اختناق 47 شخصا في ساحة الخلاني منذ صباح اليوم

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن قوات مكافحة الشغب اطلقت، منذ فجر اليوم، القنابل المسيلة في ساحة الخلاني وسط بغداد، مشيرا الى أن اطلاق القنابل الدخانية اسفر عن نحو 47 حالة اختناق.

وأوضح المصدر، أن حالات الاختناق يجري اسعافهم من قبل المنظمات الصحية التطوعية.



وأضاف المصدر، أن اعدادا من المتظاهرين يتحصنون وراء الكتل الكونكريتية التي وضعتها القوات الامنية للفصل بين ساحتي الخلاني والتحرير، مشيرا الى أن اطلاق القنابل الدخانية يهدف الى تفرقة المتظاهرين وارجاعهم الى ساحة التحرير.

ودخلت التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد ونحو عشر محافظات أخرى وسط وجنوب العراق، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، يومها الحادي والعشرين.

وبدأت هذه التظاهرات بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت الى مطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .



وتواصلت عمليات الكر والفر بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين في عدة ساحات، خاصة في ساحتي التحرير والخلاني المتجاورتين وسط العاصمة.

ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.