اندلاع حريق في بناية بساحة الخلاني وسط بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بأن حريقا اندلع في بناية بساحة الخلاني وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع داخل بناية في ساحة الخلاني وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية".

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تواجه صعوبة للوصول الى مكان الحريق لاخماده بسبب اطلاق قنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين في الساحة".