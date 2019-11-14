متظاهرون وقنابل دخانية في بغداد 'صور'

وثقت عدسة الخليج 365 صورا تظهر اطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، وكيفية تعامل المحتجين وغالبيتهم من "الشباب" مع تلك القنابل. ودخلت التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد ونحو عشر محافظات أخرى وسط وجنوب العراق، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، يومها الحادي والعشرين. Advertisements وبدأت هذه التظاهرات بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت الى مطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .

وتواصلت عمليات الكر والفر بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين في عدة ساحات، خاصة في ساحتي التحرير والخلاني المتجاورتين وسط العاصمة.

ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها. ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.

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