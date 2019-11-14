علاوي: متى سينتهي مسلسل الاختطاف رغم تخمة اعداد الاجهزة الامنية

انتقد رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، الخميس، استمرار مسلسل الاختطاف رغم تخمة اعداد الاجهزة الامنية.

وقال علاوي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "اختطفت صبا المهداوي وافرج عنها ولم نعلم من هي الجهة التي قامت باختطافها، وكم اختطفت قبلها او ستختطف بعدها".

واضاف "كم مختطفا او معتقلا لم تسلط عليه الاضواء ما يزال مصيرهم مجهولا"، متسائلا "متى سينتهي هذا المسلسل المخجل، ومتى سيشعر العراقي بالامن والامان رغم تخمة اعداد الاجهزة الامنية".