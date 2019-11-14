إثيوبيا تنتهي من بناء سد "السرج" الاحتياطي لـ"النهضة"

أعلنت إثيوبيا، اليوم الخميس، اكتمال بناء "سد السرج" الخرساني، وهو الاحتياطي للسد الرئيسي "النهضة"، في خطوة اعتبرتها أديس أبابا "علامة فارقة في المشروع بأكمله".

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي عن اكتمال بناء "سد السرج"، الذي يبلغ ارتفاعه 50 مترا وطوله 5.2 كيلومتر، واعتبره "إنجازا مهما لمشروع سد النهضة".

من جانبه، قال رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء في السد جيرما مينجيستو "إن الوجه العلوي للسد اكتمل بالكامل، وتم ملؤه بأكثر من 14 مليون متر مكعب من الخرسانة".



وأضاف مينجيستو، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، أن "هذا السد يغطي مساحة تزيد على 330 ألف متر مربع، والانتهاء منه له أهمية قصوى في تسريع بناء المشروع الرئيسي".

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ولفت إلى أن "إنجاز هذا المشروع مع جميع المكونات الأساسية هو علامة فارقة في الحصول على الخدمات التي نسعى إليها".

وكانت إثيوبيا أعلنت الانتهاء من بناء 68% من مشروع سد النهضة، مضيفة أنه يجري العمل على تركيب التوربينات التي يمكن أن تبدأ في إنتاج الكهرباء العام المقبل.

وتعتزم إثيوبيا الانتهاء من المشروع -الذي يتم بناؤه في إقليم بني شنغول جومز على نهر (النيل)- في عام 2023، وحال اكتمال السد سيكون هو الأكبر في أفريقيا.

ولا يزال سد النهضة محل خلاف بين أديس أبابا والقاهرة، حيث تخشى الأخيرة أن يؤثر ملء السد على حصتها من المياه، وهو ما كان محل نقاش في اجتماع استضافته واشنطن منذ أيام لوزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان.

ومن المقرر أن تستضيف أديس أبابا، غدا الجمعة، اجتماعا للدول المعنية بشأن "سد النهضة" لمناقشة الخلافات الفنية حول المشروع.