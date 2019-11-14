حملة دولية لإنقاذ 864 رضيعا بسجون أردوغان

أطلقت منظمة العمل من أجل مساعدة اللاجئين الألمانية، حملة دولية لجمع التوقيعات لإنقاذ 864 رضيعا يقبعون داخل السجون في تركيا مع أمهاتهم.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، بدأت منظمة المجتمع المدني التي تأسست لدعم اللاجئين في ألمانيا، حملة توقيعات لتقديمها إلى مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ببرلين للتحرك من أجل الضغط للإفراج عن الرضع وأمهاتهم.

وقالت المنظمة، في بيان، إنه "رغم وجود القانون التركي رقم 5275 الذي يمنع اعتقال وحبس الرضع حديثي الولادة وأمهاتهم، إلا أن أكثر من 11 ألف سيدة و864 رضيعا يقبعون داخل السجون في تركيا بسبب تهم سياسية".





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وأضافت المنظمة أن "الأطفال والرضع داخل السجون سُلبوا حريتهم ولا يحصلون على الهواء النقي ولا يتمكنون من الحصول على التغذية الجيدة ولا يمتلكون أسرة".

وأشارت المنظمة إلى أنها تسعى للفت انتباه اليونيسف إلى هؤلاء الأطفال، مؤكدة أن الأطفال هم المستقبل ولديهم حقوق.

وأقامت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية فعاليات للفت النظر لهذه القضية.

وهناك 11 ألف سيدة معتقلات في تركيا مع أطفالهن، بتهمة دعم الانقلاب، التي وجهت لهن أثناء حالة الطوارئ.

وكانت صحيفة "بير جون" التركية قد ذكرت أن أعداد المعتقلين زادت 4 أضعاف على الأقل، خلال عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه أردوغان.

وتضم تركيا 384 سجناً؛ من بينها 291 سجناً مغلقاً، و70 سجناً مفتوحاً مستقلاً، و8 سجون مغلقة، و5 أخرى مفتوحة للنساء، و7 مغلقة، و3 إصلاحيات للأطفال.