مقتل 24 باشتباكات بين "قسد" وفصائل موالية لتركيا شمال سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 24 خلال اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وفصائل تابعة لتركيا شمال سوريا.



وأوضح المرصد أن 13 عنصرا سقطوا من "قسد" بينما قتل 11 من الفصائل الموالية لتركيا، في حين لا تزال المعارك على أشدها، حيث تسعى الفصائل الموالية لتركيا السيطرة على مواقع استراتيجية.

كما رصد المرصد اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل الموالية لتركيا على محور "يالشي" شمال غرب مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وأكد أن حشودا عسكرية لقوات "قسد" والقوات السورية الحكومية وصلت على تخوم قرية "يالشي"، دون ورود أنباء عن إصابات حتى الآن.

Advertisements

وأشار إلى أنه منذ بدء العدوان التركي على شمال سوريا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغت خسائر قوات سوريا الديمقراطية إلى 433 و28 مِن القوات السورية وإصابة آخرين.

بينما بلغ تعداد قتلى الفصائل السورية التابعة لـ"أنقرة" خلال الفترة ذاتها 309، إضافة إلى مقتل 10 جنود أتراك، مبينا أن تعداد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة.





وأطلق الرئيس التركي عملية عسكرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الأراضي السورية، تسببت في أزمة إنسانية جديدة مع نزوح نحو 300 ألف مدني، إلى جانب مئات القتلى والجرحى أغلبهم من المدنيين.



وقوبل الهجوم التركي بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، كما أوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى أنقرة، على خلفية العدوان الذي أدى كذلك إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.