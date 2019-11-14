شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبوة تحتفي بأربعينية الشهيد القميشي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019 متابعات_السعودية نيوز برعاية المجلس الانتقالي تشهد منطقة العرم بمديرية حبان فعالية جماهيرية حاشدة إحياء لأربعينية الشهيد سعيد بن تاجرة القميشي والذي استشهد برصاص مليشيات الإخوان ، بحضور قيادات من النخبة الشبوانية أبرزهم المقدم محمد البوحر وقيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي

Advertisements حيث رفع المشاركون أعلام دولة الجنوب وصور الشهيد سعيد تاجره القميشي وصور الرئيس عيدروس الزبيدي والشهيد أبو اليمامة يذكر أن الشهيد سعيد بن تاجرة القميشي، من الشباب الذي تصدوا المليشيات الحوثية في عام 2015م بمحافظة شبوة .

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