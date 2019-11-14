شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي: على أوروبا تحمل تغطية نفقات اللاجئين السوريين بشكل أكبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء إن أوروبا يجب أن تسهم بشكل أكبر في تغطية النفقات المتعلقة باللاجئين السوريين.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع أرودوغان بالبيت الأبيض: "أعتقد صراحة أن أوروبا يجب أن تدفع من أجل هذا إلى حد كبير".

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