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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحويت.. اجتماع لمشايخ القبائل بعد اختطاف المليشيا للعميد الشاحذي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019
تداعت قبائل المحويت، بعد اعتقال المليشيا الحوثية للعميد علي أحمد الشاحذي، وعدد من كبار ضباط الأمن السياسي، في إطار مخطط حوثي لتسريح جميع الضباط الغير موالين لهم .
وذكرت مصادر محلية أن مشايخ المحافظة تداعوا بعد اعتقال الحوثيين للشاحذي، والذي يعد من أهم الشخصيات الهامة في المحافظة والتي تشهد له بالنزاهة .
وتابعت المصادر أن المشايخ طالبوا الحوثيين بسرعة الإفراج عن الشاحذي وهددوا بسحب جميع عناصرها المتواجدة في الجبهات في حال تعنت المليشيا.
وأكدت المصادر أن الحوثيين لم يكتفوا باعتقال الشاحذي وعدد آخر من زملائه بل إنهم قاموا بتوجيه تهم كيدية لهم وهو نفس أسلوب المليشيا السابق والذي استخدمته ضد ضباط الأمن القومي.
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