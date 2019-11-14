صنعاء.. حملة أمنية ضد من غير المتجاوبين مع فعالية المولد من ملاك المحال التجارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نفذت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، في العاصمة صنعاء، حملة أمنية واسعة، ضد أصحاب المحلات التجارية الذين تقاعسوا عن المشاركة في الاحتفالات بالمولد النبوي.



Advertisements

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي، نفذت خلال اليومين الماضيين حملة واسعة النطاق بمناطق متفرقة من أمانة العاصمة، طالت أصحاب المحلات التجارية، ونهبت بالقوة محلات بيع الملابس والأحذية وذلك بسبب عدم تركيب ملاك المحلات لزينة المولد النبوي.

وكانت الميليشيا الحوثي قد أجبرت أصحاب المحلات التجارية والمنشآت الخاصة، وملاك المطاعم بطلاء واجهات محلاتهم باللون الأخضر، وتعليق قصاصات قماشية بالإضافة إلى اجبارهم على دفع مبالغ مالية.