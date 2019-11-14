شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تحديث لأسعار صرف الريال مقابل الدولار والسعودي في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 فيما يلي أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في تداولات اليوم الخميس:

اسعار العملات في صنعاء أسعار الشراء: الدولار الأمريكي 563 ريالًا الريال السعودي بـ 148.3 ريالاً أسعار البيع: الدولار الأمريكي 565 ريالًا Advertisements الريال السعودي 148.7 ريالا اسعار العملات في عدن أسعار الشراء: الدولار الأمريكي 568 ريالًا الريال السعودي بـ 149.3 ريالاً أسعار البيع: الدولار الأمريكي 570 ريالًا الريال السعودي 149.7 ريالاً

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