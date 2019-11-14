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قرقاش يعزي في استشهاد العريف البلوشي أثناء أداء واجبه بنجران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019

قرقاش يعزي في استشهاد العريف البلوشي أثناء أداء واجبه بنجران

متابعات_الخليج 365

تقدم وزير الدولة للشئون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش بالتعازي في استشهاد العريف طارق حسين البلوشي في نجران.

 

وكتب قرقاش: لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.. رحم الله شهيد الوطن طارق حسين البلوشي أثناء أداء واجبه الوطني في منطقة نجران بالمملكة العربية الشقيقة. نسأل الله له المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن استشهاد العريف/1 طارق حسين حسن البلوشي خلال أداء واجبه الوطني في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن مشاركة قواتنا في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

 

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد سائلة الله عز و جل أن يسكنه فسيح جناته و أن يتغمده بواسع رحمته.

 

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