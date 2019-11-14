شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في مدينة دير البلح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (غزة)

استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان، وأصيب 13 آخرون على الأقل من عائلة واحدة، فجر اليوم (الخميس)، في مجزرة إسرائيلية نفذتها طائرة (F16)، استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن طائرة (F16) إسرائيلية استهدفت منزلا يعود لعائلة أبو ملحوس غرب دير البلح بصاروخ، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين على الأقل من نفس العائلة، وإصابة 13 مواطنا على الأقل غالبيتهم من الأطفال والنساء، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، مشيرة إلى أن المنزل سوي بالأرض، ويجري البحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

وأوضحت الوكالة أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مختلف مناطق قطاع غزة، منذ فجر أمس الأول بلغ 32 شهيدا، فيما تجاوز عدد الجرحى 100 شخص بعضهم إصابات خطيرة.