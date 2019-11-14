سلطات هونغ كونغ تعلق الدراسة فى جميع المدارس حتى يوم الأحد بسبب الاحتجاجات

أعلن مكتب التعليم في ​هونغ كونغ​، في بيان أنه سيتم تعليق الدراسة في جميع ​المدارس​ اعتبارا من يوم الجمعة حتى يوم الأحد بسبب مشكلات تتعلق بالنقل والمواصلات تسببها الإحتجاجات، داعيا ​الطلاب​ الى الابتعاد عن ​العنف​.

وأصابت ​الاحتجاجات​ المناهضة للحكومة أجزاء من هونغ كونغ بالشلل لليوم الرابع على التوالي مما أدى إلى إغلاق المدارس والطرق السريعة وخطوط النقل الأخرى وتعطيل المركز المالي وسط تصاعد ملحوظ للعنف.