أعلن مكتب التعليم في هونغ كونغ، في بيان أنه سيتم تعليق الدراسة في جميع المدارس اعتبارا من يوم الجمعة حتى يوم الأحد بسبب مشكلات تتعلق بالنقل والمواصلات تسببها الإحتجاجات، داعيا الطلاب الى الابتعاد عن العنف.
وأصابت الاحتجاجات المناهضة للحكومة أجزاء من هونغ كونغ بالشلل لليوم الرابع على التوالي مما أدى إلى إغلاق المدارس والطرق السريعة وخطوط النقل الأخرى وتعطيل المركز المالي وسط تصاعد ملحوظ للعنف.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات هونغ كونغ تعلق الدراسة فى جميع المدارس حتى يوم الأحد بسبب الاحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.