أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه "إذا توقف المقاتلون الفلسطينيون في قطاع غزة عن الهجمات الصاروخية عبر الحدود فإن إسرائيل ستحذو نفس الحذو"، نافيا "حدوث تغيير في سياسة إسرائيل بشأن إطلاق النار مثلما طالبت حركة الجهاد من أجل التوصل لهدنة".
وأكد في حديث لـ"راديو الجيش" أن "الهدوء سيقابله هدوء ولكن نتردد في ضرب من يحاولون إلحاق الضرر بنا من قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية إسرائيل: سنلتزم بوقف إطلاق النار في غزة إذا التزم الفلسطينيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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