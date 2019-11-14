وزير خارجية إسرائيل: سنلتزم بوقف إطلاق النار في غزة إذا التزم الفلسطينيون

أعلن وزير الخارجية ال​إسرائيل​ي ​يسرائيل كاتس​، أنه "إذا توقف المقاتلون ​الفلسطينيون​ في ​قطاع غزة​ عن الهجمات الصاروخية عبر الحدود فإن إسرائيل ستحذو نفس الحذو"، نافيا "حدوث تغيير في ​سياسة​ إسرائيل بشأن ​إطلاق النار​ مثلما طالبت حركة الجهاد من أجل التوصل لهدنة".

وأكد في حديث لـ"راديو ​الجيش​" أن "الهدوء سيقابله هدوء ولكن نتردد في ضرب من يحاولون إلحاق الضرر بنا من قطاع غزة".