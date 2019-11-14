النشرة: تقاطع "ايليا" ما زال مقطوعا والجيش يتخذ اجراءات امام قصر عدل صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان تقاطع "ايليا" ما زال مقطوعا امام حركة مرور السيارات، في وقت اقفلت فيه ​الجامعات​ و​المدارس الرسمية​ والخاصة ابوابها كما ​المصارف​.

وقد بدأ توافد المحتجين في صيدا وصور و​اهالي الموقوفين​ المتهمين بحرق استراحة صور والقيامم بأعمال شغب، الى امام ​قصر العدل​ في صيدا حيث من المقرر ان تعقد جلسة استماع لهم، فيما اتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية.