افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان تقاطع "ايليا" ما زال مقطوعا امام حركة مرور السيارات، في وقت اقفلت فيه الجامعات والمدارس الرسمية والخاصة ابوابها كما المصارف.
وقد بدأ توافد المحتجين في صيدا وصور واهالي الموقوفين المتهمين بحرق استراحة صور والقيامم بأعمال شغب، الى امام قصر العدل في صيدا حيث من المقرر ان تعقد جلسة استماع لهم، فيما اتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تقاطع "ايليا" ما زال مقطوعا والجيش يتخذ اجراءات امام قصر عدل صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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