قاسم هاشم: لم يكن ينقصنا الا منظمة العفو الدولية للتحريض على إقفال الطرقات

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "لم يكن ينقصنا الا ​منظمة العفو الدولية​ للتحريض على إقفال الطرقات، وكأنها مكلفة من بعض الأطراف الخارجية لتنفيذ اجندة معدة وباستخدام كل الأدوات وبكل مستوياتها وتزوير الحقائق والأعراف والمواثيق، لان ما أعلنته هذه المنظمة لا يمت الى الحقيقة بصلة لان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 13 يمنع ​قطع الطرقات​ على الناس. لذلك علينا ان ننتبه الى ما يخطط لوطننا واستخدام كل الأدوات التي تنصاع لأصحاب النوايا الخبيثة اقليميا ودوليا، والمسؤولية الوطنية تحتم على كل القوى والمكونات الوطنية مقاربة التطورات الأخيرة انطلاقا من المصلحة الوطنية بعيدا عن الحسابات الحزبية والشخصية والسياسية التي تبقى رخيصة امام الأخطار التي يتعرض لها الوطن".

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