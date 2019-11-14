عبدالله: التحريض والتخوين المبرمج لن يثنينا عن تعاطفنا مع انتفاضة الشعب

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ الى ان "التحريض والتخوين المبرمج، الذي يستهدف ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ورئيسه ​وليد جنبلاط​، عبر التطاول والتهجم وكيل النعوت في بعض الساحات من جهة، أو عبر اتهامنا عن غير حق ب​قطع الطرقات​، وبخاصة طريق الساحل الحيوي من جهة أخرى، لن يثنينا عن تعاطفنا مع انتفاضة الشعب، وعن سعينا لتخفيف الاحتقان وحماية السلم الاهلي باي ثمن".

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