طريق القصر الجمهوري سالكة بالاتجاهين وانتشار كثيف للجيش

لا تزال ​طريق القصر الجمهوري​ سالكة بالاتجاهين مع انتشار كثيف لعناصر ​الجيش​.

أما مدارس المنطقة الرسمية والخاصة فأبقت ابوابها مقفلة أمام التلاميذ، وكذلك ​الجامعات​، ولا تزال المصارف مقفلة امام الزبائن التزاما بقرار ​نقابة موظفي المصارف​ الاضراب، اما الدوائر الرسمية فتعمل بشكل طبيعي.

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