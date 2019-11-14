صوت لبنان: اجتماع يعقد في هذه الاثناء في بكركي بين الراعي وباسيل

افادت معلومات لـ "​صوت لبنان​ -صوت الحرية والكرامة" عن اجتماع يعقد في هذه الاثناء في ​بكركي​ بين ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ والوزير في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​.

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