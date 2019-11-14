قاسم عن الحراك الشعبي: محاولة اميركا لتحميلنا المسؤولية ستفشل وسنكون جزءا من الحل

اشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى ان "في لبنان اليوم يوجد حراك شعبي واسع ضد الفساد والوضع المتدهور وتوجد محاولة اميركية فاشلة لتوجيه المسؤولية الينا"، مؤكدا ان "حزب الله جزء من الشعب الذي يعاني وستكون انتهازية اعدائنا خاسرة ونحن مطمئنون ان اميركا ستفشل وسيتهدي شعبنا الى الحل وسنكون جزءا من هذا الحل".
وفي كلمة له خلال مؤتمر الوحدة الاسلامية في طهران، أكد قاسم ان "قدرات حزب الله في كل المجالات تطورت واستطعنا الانتصار في حروب عدة ضد اسرائيل وادواتها ولم تتوقف المؤامرات علينا"، مشيرا الى ان "التطبيع هو حرب ناعمة لتذويب الحواجز النفسية ولكن ما دام الاحتلال موجودا وارادة الشباب المقاومة فاعلة فسيكشف التطبيع المتآمرين".
وراى ان "المقاومة هي المحور بصرف النظر عن الخلفيات العقائدية وبهذا العنوان نجمع الطاقات وتحرير فلسطين طريقه المقاومة وتحرير الانسان طريقه الايمان وكل انسان مسؤول عن تحرير نفسه ولكننا مسؤولون ان نجتمع لتحرير فلسطين".
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