النشرة: قطع الطريق الدولية التي تربط الجنوب بالبقاع عبر مرجعيون الحاصباني

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ ان عددا من المحتجين قطعوا الطريق الدولية التي تربط ​الجنوب​ ب​البقاع​ عبر ​مرجعيون​ ​الحاصباني​ ضهر الأحمر عند مثلث سوق الخان في قضاء حاصبيا بالحجارة والإطارات المستعملة، تاركين مسرب جانبي لمرور السيارات العسكرية والحالات الإنسانية في حين تعتبر كافة طرقات المنطقة الرئيسية والفرعية سالكة أمام ​حركة السير​ بالاتجاهين.

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