روحاني: الأميركيون يسعون الى التسبب بحرب اهلية في لبنان

اعتبر الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ أن "الأميركيين يسعون الى التسبب بحرب اهلية في ​لبنان​ من خلال ​التظاهرات​ المطلبية"، مشيرا الى ان "هناك دولا اسلامية تستفيد من خبرات استخبارية اسرائيلية ضد شعوب ​المقاومة​".

وفي كلمة له خلال المؤتمر الدولي الـ 33 للوحدة الاسلامية، لفت روحاني الى ان "​أميركا​ تعلن بوضوح ان هدفها هو آبار ​النفط​ في ​سوريا​ وهل هناك اوضح من ذلك لسياستها التآمرية"، مشددا على ان "أميركا لم تكن صديقة للعالم الاسلامي ولا يمكن ان تكون كذلك والتجارب تثبت ذلك".



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