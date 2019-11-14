"تاس": دفاع روسيا بدأت في إنشاء قاعدة مروحيات بمدينة القامشلي

نقلت وكالة "تاس" عن ​وزارة الدفاع الروسية​ أن "​موسكو​ بدأت في إنشاء قاعدة مروحيات ب​مدينة القامشلي​ السورية"، مشيرة الى أن "​القاعدة​ العسكرية الروسية ستحميها أنظمة ​صواريخ​ أرض- جو".

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