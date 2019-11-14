ملك يهدي زوجاته الـ 14 أسطولا من سيارات "رولز رويس" ويستفز شعبه

دبي - بواسطة محمد فارس © Siphiwe Sibeko إحدى زوجات الملك مسواتي الثالثملك يهدي زوجاته الـ 14 أسطولا من سيارات "رولز رويس" ويستفز شعبه

وجهت المعارضة في إسواتيني "سوازيلاند سابقا"، للملك مسواتي الثالث، تهمة استفزاز شعبه الفقير، وذلك بعد إهدائه أسطولا من سيارات الـ "رولز رويس" لزوجاته الـ14.

وتضمن أسطول السيارات 19 عربة "رولز رويس" لزوجات الملك، وأكثر من 120 سيارة "بي.أم.دبليو" لكبار الشخصيات بحكوماته، بتكلفة قدرها 30 ألف جنيه إسترليني للسيارة الواحدة على الأقل (36 ألف دولار أمريكي).

ويقدر متوسط دخل الفرد في إسواتيني بـ 10 آلاف جنيه إسترليني فقط (12 ألف دولار أمريكي) في العام، مما يعني أن على العامل العادي أن يكدح لمدة 70 عاما ليحصل على سيارة "رولز رويس".

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وأثار الإنفاق الضخم غضبا كبيرا في البلاد، إذ كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن 63 بالمئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر.

يذكر أن الملك مسواتي الثالث لديه 14 زوجة، وأكثر من 25 طفلا، وجلس على عرش المملكة منذ عام 1986.

المصدر: الإمارات اليوم