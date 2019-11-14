شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" أحد حقوق الطفل الذى نص عليها القانون.. أعرف أبرز أهدافه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على حق الطفل فى التعليم بالمجان، وخصص الباب الرابع من القانون لهذا الحق، ونصت المادة (53) على: يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية:
1 - تنمية شخصية الطفل و مواهبه و قدراته العقلية و البدنية إلى أقصى إمكاناتها، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة و تحمل المسئولية.
2 - تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان.
3 - تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية و لغته و للقيم الدينية والوطنية.
4 - تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه و الوفاء له ، وعلى الإخاء و التسامح بين البشر، وعلى احترام الآخر.
5 - ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد و عدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعى أو الإعاقة أو أى وجه آخر من وجوه التمييز.
6 - تنمية احترام البيئة الطبيعية و المحافظة عليها.
7 - إعداد الطفل لحياة مسئولة فى مجتمع مدنى متضامن قائم على التلازم بين الوعى بالحقوق و الالتزام بالواجبات.
وأكدت المادة (54) على أن التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان
وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، و عند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة ، مراعياً مدى يسار ولى الأمر ، و ذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر "التعليم" أحد حقوق الطفل الذى نص عليها القانون.. أعرف أبرز أهدافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.