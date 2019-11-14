عشرات “الدواعش” يسلمون أنفسهم للجيش الأفغاني

سلم عشرات المقاتلين من تنظيم “داعش” الإرهابي أنفسهم اليوم للجيش الأفغاني في مقاطعة نانغارهار. وكتبت قناة “تولو نيوز” الأفغانية في صفحتها الرسمية على “تويتر” :”هناك نساء وأطفال بين المتشددين. استسلم حوالي 300 شخص للجيش.” Advertisements ووفقا للقناة بعض مقاتلين “داعش” والذين قاموا بتسليم أنفسهم هم من مواطني باكستان. وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في وقت سابق أن وكالات الاستخبارات الأميركية قامت بنقل مقاتلي تنظيم “داعش” إلى المناطق الشمالية في أفغانستان لزعزعة استقرار الوضع على حدود رابطة الدول المستقلة.

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