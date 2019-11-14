العراق / إصدار 377 قرارًا بحقّ وزراء ونوّاب وكبار مسؤولين متهمين بالفساد

وكالات -أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم، الأربعاء 13 نوفمبر 2019، أن محاكم النزاهة أصدرت 377 قرارا بحق مسؤولين كبار بينهم وزراء ونواب ووكلاء وزارات منذ عام 2003 وحتى الآن.
وقال المجلس ، في بيان صحفي اليوم ، إن محاكم التحقيق في النزاهة "أصدرت 377 قرارا بمختلف الاحكام بحق مسؤولين بدرجات متقدمة إضافة إلى وجود 83 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين آخرين حاليا".
وذكر البيان أن "المحاكم في جميع الاستئنافات أكدت إصدارها منذ عام 2003 وحتى الآن 377 قرارا عن القضايا المتعلقة بالدرجات الوظيفية المتقدمة تشمل عضو مجلس نواب ، ووزيرا ، ووكيل وزير ، ورئيس مجلس محافظة ، وعضو مجلس محافظة ،ومحافظا ، ومديرا عاما " .
وأوضح أن "مجموع القضايا غير المحسومة بلغ 627 ومجموع أوامر القبض والاستقدام غير المنفذة بلغ 83
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