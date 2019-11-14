الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عملية "الحزام الأسود" في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، انتهاء عملية "الحزام الأسود" ضد الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات قيادة الجبهة الداخلية اليوم الخميس الساعة 7:00 صباحا، تفيد بعودة المواطنين إلى الحياة الروتينية في غلاف غزة بعد تقييم الوضع بين السلطات المحلية والمكاتب الحكومية.

وأشارت التعليمات إلى أنه تمت إزالة جميع القيود في باقي المناطق الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة، بدأ فجر اليوم الخميس برعاية مصرية.

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ونقلت وكالة "أ ف ب" عن مصادر مطلعة، أن"اتفاق وقف

إطلاق النار يأتي نتيجة لجهود مصر وأيدته الفصائل الفلسطينية بما في ذلك الجهاد الإسلامي".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، في وقت سابق اليوم، إن إسرائيل ستلتزم وقف إطلاق النار ما دامت الفلسطينيون ملتزمون به.

وارتفعت حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية منذ يوم الثلاثاء الماضي وسط قطاع غزة، إلى 34 مواطنا فلسطينيا وإصابة أكثر من 110 آخرين.