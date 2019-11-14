وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ستبقي 600 جندي في سوريا

صرح وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قررت في نهاية المطاف الإبقاء على حوالى 600 عسكري في سوريا على الرغم من رغبة الرئيس دونالد ترامب وقف "الحروب التي لا تنتهي".

وقال إسبر في الطائرة التي أقلته إلى سيول حيث يبدأ الخميس جولة في آسيا "نقوم حالياً بسحب قواتنا من شمال شرق سوريا".

وأضاف "سنبقي في نهاية المطاف بين 500 و600 جندي" هناك، مضيفاً أنه يتحدث عن شمال شرق سوريا حصراً، حيث كلف ترامب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) حماية حقوق النفط.

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وقال إسبر "في جميع أنحاء هذا البلد، سيكون العدد حوالى 600" جندي.

وكان مسؤول عسكري أميركي صرح الأسبوع الماضي، أن عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في سوريا بقي مستقراً تقريباً ويبلغ أقل بقليل من ألف، موضحاً أن الانسحاب من الشمال مستمر.

وأشار إسبر إلى أن هذا العدد قد يتغير خصوصا إذا قرر الحلفاء الأوروبيون تعزيز عديدهم في سوريا.