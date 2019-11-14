كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اختطاف مسؤول في وزارة الداخلية العراقية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة اختطاف مسؤول في وزارة الداخلية العراقية من منطقة الجادرية في بغداد.

وأظهر الفيديو، إيقاف سيارتين غامقتي اللون لموكب المسؤول واقتياده نحو جهة مجهولة.

وكشف مدونون وناشطون عراقيون، أن المسؤول العراقي المختطف، مدير عام المعهد العالي في وزارة الداخلية العراقية اللواء ياسر عبدالجبار.

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وشهد العراق، في الآونة الأخيرة، عمليات اختفاء لعدد من الأشخاص، الذي يشهد انتفاضة شعبية منذ حوالي 45 يومياً احتجاجاً على تفشي الفساد والطبقة السياسية الحاكمة.

وكان ناشطون عراقيون تداولوا سابقا على مواقع التواصل الاجتماعي خبر اختفاء ناشطين في الاحتجاجات التي أوقعت ما يفوق 300 قتيل.