كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان: موظفو المصارف ماضون بإضرابهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مناطق لبنانية، استنفار أمني، بعد دعوات المحتجين إلى التظاهر أمام القصر الرئاسي في بعبدا، فيما لجأ عدد من المتظاهرين إلى قطع بعض الطرق بافتراش الأرض وإشعال الإطارات.

وبحسب قناة العربية، انطلقت الدعوات للتظاهر فور انتهاء الرئيس اللبناني ميشال عون من حديثه بمقابلة أجراها، الثلاثاء، في القصر الرئاسي، الأمر الذي أشعل الشارع بالمتظاهرين الغاضبين، في الوقت الذي سقط فيه أول قتيل منذ اندلاع الحراك اللبناني.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بن لا تزال الطرقات مقطوعة في معظم المناطق اللبنانية وذلك بعدما صعّد المتظاهرون أمس تحركاتهم الاحتجاجية بعد مقابلة عون التلفزيونية .

وتأتي التطورات الميدانية مع مقتل الناشط علاء أبو فخر، والذي بدأت مراسم تشييع جثمانه فن الشويفات، على أن يقيم له المتظاهرون مراسم شكلية في ساحة الشهداء بعد ظهر اليوم.

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يذكر أن علاء قُتل مساء الثلاثاء، من جراء إطلاق نار على المتظاهرين في منطقة مثلث خلدة.

إلى ذلك، أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف اللبنانية استمرار الإضراب اليوم الخميس. وكان الاتحاد قد أكد أن لا عودة إلى العمل، إلا بعد ضمان الأمن في كل الفروع وإعادة النظر في التدابير الاستثنائية.

ودعا الاتحاد، الذي يمثل 11 ألف موظف، لإضراب بدأ الثلاثاء، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، مشيراً إلى احتجاجات ضد بنوك ومطالب العملاء بسحب الودائع. وتفرض البنوك قيوداً على السحب بالدولار والتحويلات إلى الخارج.

وأجرى أمس الموفد الفرنسي إلى لبنان مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين وجرى بحث آخر التطورات هناك.