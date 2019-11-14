كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 34 قتيلًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 34 بينهم 6 أطفال و3 سيدات، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الخميس: "ارتفاع حصيلة التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34 شهيد بعد انتشال طفلين شهيدين في أعقاب استهداف منزل السواركة بدير البلح، فجر اليوم، بالإضافة إلى إصابة 111 مواطن بجراح مختلفة".

وأضافت الصحة الفلسطينية: "الغارات على غزة أسفرت عن مقتل 34 شخصا، بينهم 6 أطفال و 3 سيدات".

وقد أدت ضربة صاروخية إسرائيلية في قطاع غزة إلى مقتل ستة أفراد من عائلة واحدة، اليوم الخميس، ليصل عدد القتلى في القطاع إلى 32 شخصا، جراء تصاعد العنف خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

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هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، بدء غارات جوية على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: "إن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين ستة شهداء (بينهم امرأتان وطفل) في القصف الذي استهدف مجموعة من المواطنين في دير البلح، ولا زالت تبحث عن مفقودين آخرين"​​​.

وتم استهداف منازل وأراض زراعية ومزارع خضروات ودواجن واستراحات بحرية ومواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في مختلف مناطق قطاع غزة، موضحاً أن 48 منزلاً تضررت كلياً وجزئياً بفعل الغارات.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجه "موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، كثف فيها من وتيرة الغارات ونوعية الأهداف".