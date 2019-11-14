كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج: المحتجون يطلقون السهام على الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت شبكة "ايه بي سي نيوز" الامريكية نقلا عن الشرطة إن المتظاهرين أطلقوا سهما على ضباط كانوا يقومون بدورية بالقرب من جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية، ثم ألقوا أواني الزهور من على ارتفاع عندما وصل ضباط آخرون.

وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع اليوم الخميس، وأطلق المتظاهرون السهام مرة أخرى. أطلقوا السهام للمرة الثالثة في وقت لاحق في الصباح. ولم يصب أي من الضباط.

وتقول الشرطة إنها ضبطت ستة أسهم في مكان الحادث.

تجمّع الطلاب وغيرهم من المحتجين في حرم جامعات هونغ كونغ الرئيسية هذا الأسبوع، لبناء دفاعات استعدادًا لمحاولات محتملة لطردهم.

دمرت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية هونج كونج، وقسمت شعبها، لأكثر من خمسة أشهر.

يعاني سكان هونج كونج لليوم الرابع من الزحام المروري وتعطل النقل الجماعي حيث أغلق المتظاهرون بعض الطرق الرئيسية وشبكات السكك الحديدية بينما اشتبكت الشرطة مع الطلاب المتشددين في الجامعات الكبرى.

كانت الحياة في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة تحت ضغط حيث لم يتمكن آلاف المسافرين من العمل، وناشدت الحكومة يوم الخميس أصحاب العمل لابداء مرونة.

أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع أثناء المواجهات مع الطلاب في جامعة البوليتكنيك. ألقى المتظاهرون المتشددون قنابل البنزين وألقوا الأشياء على الجسور خلال اشتباكات في حرم الجامعات هذا الأسبوع. علقت الجامعة الصينية الفصول الدراسية لبقية العام، وطلب آخرون من الطلاب التحول إلى الدراسة عبر الإنترنت.

استعدت هونج كونج لمزيد من الاشتباكات يوم الأربعاء حيث أصاب المتظاهرون المناهضون للحكومة أجزاء من المركز المالي الآسيوي بشلل لليوم الثالث على التوالي، مع إغلاق بعض خطوط النقل والمدارس والعديد من الشركات بعد تصاعد العنف.

كثفت الشرطة تواجدها في جميع أنحاء هونغ كونغ والحرم الجامعي الأربعاء حيث يستعدوا لمزيد من العنف بعد اشتباكات حادة بين عشية وضحاها مع المتظاهرين المناهضين للحكومة.

تم إغلاق العديد من محطات المترو والسكك الحديدية بعد أن قام المتظاهرون بتخريب القطارات. كما تم تعليق الدروس في الجامعات، ونصح أولياء أمور طلاب المدارس بإبقاء أطفالهم في المنزل.

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اشتبكت الشرطة والمتظاهرون على جبهات متعددة خلال الليل في جامعة هونغ كونغ الصينية. أضاءت قنابل البنزين والحرائق المشهد الليلي، وظل الوضع متوترًا في الصباح وبعد الظهر.

حذر مسؤول في الشرطة المحتجين من القيام "بأعمال جنونية"، حيث ان هونغ كونغ على وشك الانهيار التام بعد أكثر من خمسة أشهر من الاحتجاجات.

وقال كبير ضباط الشرطة كونغ وين هيونغ في وقت متأخر من يوم الثلاثاء "لقد تم دفع مجتمعنا إلى حافة الانهيار التام".

وأضاف إن نظام النقل الجماعي في هونج كونج ومترو الأنفاق، المعروفين باسم MRT، يتعرضان لضغوط بسبب أعمال العنف والتخريب.

وتابع قائلا " فقد مثيري الشغب الملثمين السيطرة وارتكبوا أفعالًا مجنونة مثل رمي القمامة والدراجات والأشياء الكبيرة على المسارات، وتعليق القمامة على خطوط الكهرباء العلوية".

تم نشر مجموعات من شرطة مكافحة الشغب في جميع أنحاء وسط هونغ كونغ والمناطق النائية لمحاولة احتواء عنف جديد، حتى في الوقت الذي يستعد فيه طلاب الجامعة الصينية - الواقعة في ضواحي العاصمة المترامية الأطراف - لمواجهات جديدة مع الشرطة. وكان الكثير منهم مسلحين بقنابل البنزين بينما حمل بعضهم أقواس وسهام.

طالب رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة، جاكي سو، بقرار من المحكمة العليا بمنع الشرطة من دخول الحرم الجامعي دون أمر قضائي، أو موافقة المدرسة. دخلت الشرطة الحرم الجامعي وأطلقت الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدفع المياه في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

سوف يمنع الأمر القضائي الشرطة أيضًا من استخدام أسلحة السيطرة على الحشود، مثل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في الجامعة. ومن المتوقع اتخاذ القرار اليوم الاربعاء.

ناشد الزعماء الدينيون في المدينة اليوم الأربعاء وضع حد للعنف ودعوا كلا من الشرطة والمتظاهرين إلى ضبط النفس.

وقال بيان صادر عن زعماء المجموعات الدينية الرئيسية الست في هونج كونج "في هذه المرحلة الحرجة للغاية، يجب على شعب هونج كونج أن يتحد وأن يقول لا للعنف". كما اشار بيان صادر عن مكتب الاتصال التابع للحكومة الصينية في هونج كونج إن المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي "تنزلق إلى هاوية الإرهاب".