شاب ينقذ فتاة هددت بالانتحار لأزيد من 4 ساعات في سيدي بوزيد

تمكن أحد الشباب، فجر أمس الأربعاء، من إحباط محاولة رمي شابة بنفسها من فوق مبنى مكون من أربعة طوابق، في طريق سيدي بوزيد ضواحي الجديدة.

وحسب مصادر محلية، فإن فتاة حاولت الانتحار برمي نفسها من الطابق الرابع لمنزلها في منطقة سيدي بوزيد، حوالي الساعة الوحدة ليلا، ما أحدث حالة استنفار في المنطقة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد 4 ساعات من تهديد الفتاة بالانتحار، تدخل أحد شباب المنطقة في غفلة منها، وصعد أعلى المبنى، حيث حاولت الانتحار، فانقض عليها، وأنقذها من موت محقق.

وعرف مكان الحادث استنفار مختلف السلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية، التي عملت على نقل الفتاة إلى المستشفى المحلي في الجديدة، لتلقي العلاج النفسي، فيما اهتز الحاضرون فرحا بالمشهد البطولي لعملية الإنقاذ، في ليلة رعب، وترقب لمحاولة الانتحار، التي دامت لأكثر من أربع ساعات.