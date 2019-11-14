اعتقال مرشد في مركز علاجي بشبهة الاعتداء على فتى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا من قرية عبلين بشبهة الاعتداء على فتى في مركز علاجي.
وجاء في التفاصيل، ووفقا لادعاء الشرطة فإنها تلقت بلاغا مساء أمس، الأربعاء، حول اعتداء مرشد فتية، على فتى (8 أعوام) في مركز علاجي، في إحدى القرى بمنطقة الجليل. وجمع أفراد الشرطة الذين استُدعوا إلى المكان الأدلة والحيثيات وفتحوا ملفا للتحقيق في ملابسات الاعتداء.
وأوضحت أنه خلال التحقيق تم اعتقال شابا (29 عاما) من عبلين، للتحقيقات معه في مركز الشرطة.
ومن المزمع أن تنظر المحكمة في حيفا، اليوم الخميس، بطلب تمديد اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيقات الجارية.
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