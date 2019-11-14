التوصل إلى هدنة في قطاع غزّة بعد ليلة دامية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد متحدث باسم "الجهاد الإسلامي"، صباح اليوم الخميس، أن الحركة توصلت لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وقبول المقترح مصري بوقف لإطلاق النار ابتداءً من صباح اليوم.

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