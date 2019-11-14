الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات غذائية على ذوي الدخل المحدود بشبوة 

الخميس 14 نوفمبر 2019

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم، قافلة إغاثية، تضمنت 12 طناً من المساعدات الغذائية لصالح ذوي الدخل المحدود في منطقة بئر علي، التابعة لمديرية رضوم بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن.



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وذكرت مصادر أن الفرق الميدانية قامت بتوزيع 150 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة في المنطقة الساحلية، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من المساعدات الطارئة يصل نحو 1000 شخص، من أبناء المنطقة النائية التي تمر بظروف صعبة.

وتبابعت أن المساعدات تأتي في إطار الجهود المتواصلة، التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر، من أجل التخفيف من معاناة الأسر اليمنية، في إطار خطة الاستجابة الطارئة والعاجلة، التي تبنتها الإمارات العربية المتحدة، للحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية. وعبر أهالي منطقة بئر علي عن شكرهم وتقديرهم للإمارات، قيادةً وشعباً، على هذا العون الكبير، واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر.